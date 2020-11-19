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Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости
Фото: photo.roscongress.org/Николай Корешков

Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости

Кирилл Николаев

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян поберечь себя и не посещать общественные места без особой необходимости. Об этом она сообщила в четверг, 19 ноября, в эфире телеканала «Россия 1».

— Не нужно выходить в общественные места, если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости, — заявила Попова.

По ее словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в России является напряженной. Взрывного роста заболевания не выявлено ни в одном субъекте Российской Федерации.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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