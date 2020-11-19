Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости

Фото: photo.roscongress.org/Николай Корешков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян поберечь себя и не посещать общественные места без особой необходимости. Об этом она сообщила в четверг, 19 ноября, в эфире телеканала «Россия 1».

— Не нужно выходить в общественные места, если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости, — заявила Попова.

По ее словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в России является напряженной. Взрывного роста заболевания не выявлено ни в одном субъекте Российской Федерации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова сообщила о формировании мутировавшего варианта коронавируса в Сибири