Глава Роспотребнадзора оценила вероятность исчезновения COVID-19 с приходом холодов

Фото: photo.roscongress.org/Анна Горбань

В настоящее время нет оснований утверждать, что коронавирус исчезнет с приходом холодов. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температурах минус 70 и минус 20.

— Часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся, поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет, — отметила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России является напряженной. Взрывного роста заболевания не выявлено ни в одном субъекте Российской Федерации.

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