Глава Роспотребнадзора оценила вероятность исчезновения COVID-19 с приходом холодов
В настоящее время нет оснований утверждать, что коронавирус исчезнет с приходом холодов. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температурах минус 70 и минус 20.
— Часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся, поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет, — отметила Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России является напряженной. Взрывного роста заболевания не выявлено ни в одном субъекте Российской Федерации.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости