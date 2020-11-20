Медики объяснили необычное последствие COVID-19

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Ряд пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, страдают от проблем с зубами, вплоть до выпадения. Об этом рассказывают участники интернет-сообщества Survivor Corps.

Медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли связал появление проблем с зубами с ухудшением кровообращения под воздействием коронавируса — возбудитель заболевания воздействует на сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.

Директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена указал, что COVID-19 влияет на рецепторы ACE2, которые помимо прочего находятся и в ротовой полости.

Однако специалист подчеркнул, что не следует делать однозначных выводов о влиянии коронавируса на здоровье зубов и полости рта, пока не будут проведены соответствующие исследования, пишет Huffington Post.

Ранее стал известен фактор, влияющий на тяжесть течения коронавирусной инфекции.

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