Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Медики объяснили необычное последствие COVID-19
Фото: pixabay.com

Медики объяснили необычное последствие COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Ряд пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, страдают от проблем с зубами, вплоть до выпадения. Об этом рассказывают участники интернет-сообщества Survivor Corps.

Медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли связал появление проблем с зубами с ухудшением кровообращения под воздействием коронавируса — возбудитель заболевания воздействует на сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.

Директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена указал, что COVID-19 влияет на рецепторы ACE2, которые помимо прочего находятся и в ротовой полости.

Однако специалист подчеркнул, что не следует делать однозначных выводов о влиянии коронавируса на здоровье зубов и полости рта, пока не будут проведены соответствующие исследования, пишет Huffington Post.

Ранее стал известен фактор, влияющий на тяжесть течения коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог рассказал о последствиях коронавируса для организма

мнение врачасостояние зубовкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Все мнения
О проекте