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Инфекционист Минздрава ответил на призыв ВОЗ отказаться от «Ремдесивира»
Фото: NECHAEVA

Инфекционист Минздрава ответил на призыв ВОЗ отказаться от «Ремдесивира»

Ростислав Зубков

Здоровье

Препарат ремдесивир был включен в методические рекомендации по лечению COVID-19 в России, поскольку продемонстрировал эффективность в ряде исследований. Об этом главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов заявил в пятницу, 20 ноября.

По словам эксперта, были получены «убедительные данные» об эффективности средства.

— В группе пациентов, получавших ремдесивир, наблюдалось достоверно более короткое время до выздоровления и более высокие темпы клинического улучшения, — цитирует РИА Новости Чуланова, который ссылается «рандомизированные исследования».

Специалист также заверил, что ремдесивир значительно снижает смертность госпитализируемых пациентов.

Вопрос о необходимости включения вышеуказанного препарата в рекомендации Минздрава РФ встал после того, как ВОЗ посоветовала не пользоваться им для лечения пациентов с коронавирусом.

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