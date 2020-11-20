Роспотребнадзор по Москве запустит горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

С 21 ноября в Москве будет запущена горячая линия по вопросам тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что специалисты проконсультируют горожан по вопросам тестов на коронавирус, срокам исполнения и выдаче результатов. Горячая линия будет работать ежедневно с 09:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор временно закрыл клинику в Москве за непредоставление сведений о 19 пациентах с коронавирусной инфекцией.

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