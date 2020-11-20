Еще 74 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 8233 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 20 ноября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее мэр Москвы заявил о снижении заболеваемости COVID-19 у старшеклассников. По его словам, ситуация в младших классах достаточно сложная. В настоящее время около 2,5 тысячи групп в детских садах и классов находится на карантине.

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