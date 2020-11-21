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Правительство России выделит средства на борьбу с распространением COVID-19
Фото: Пресс-служба правительства РФ

Правительство России выделит средства на борьбу с распространением COVID-19

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России приняло проект распоряжения о выделении средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте кабинета министров в субботу, 21 ноября.

В сообщении уточнили, что проект о выделении денежных средств управлению делами президента РФ в этом году направлен на обеспечение финансирования мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

— Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — уточнили на сайте.

Ранее сообщалось, что в России более 7,7 миллиарда рублей выделят на отпускные медикам, борющимся с COVID-19. А также стало известно, что российские власти выделят свыше 8,6 миллиарда рублей на выплаты врачам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

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