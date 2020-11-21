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Представители 30 стран приняли участие в форуме «Уроки Нюрнберга»
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Представители 30 стран приняли участие в форуме «Уроки Нюрнберга»

Юлия Захарова

Общество

Десятки тысяч человек по всему миру стали участниками международного форума «Уроки Нюрнберга». Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Как уточняется, мероприятие прошло онлайн 20–21 ноября. В числе участников были представители всех российских регионов, а также 30 зарубежных государств. Видеообращение к ним направил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что мировому сообществу необходимо следить за исполнением решений «суда народов».

В рамках форума выступили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Владимир Мединский и другие.

Всего на форуме прозвучали выступления свыше 200 спикеров. Они отмечали историческое значение Нюрнбергского военного трибунала и его влияние на формирование текущего миропорядка.

Кроме того, к мероприятию присоединились политики, историки, юристы, сотрудники музеев и архивов. Они обсудили решения Нюрнбергского трибунала и подвели итоги мероприятий проекта «Без срока давности», которые были реализованы в 2020 году.

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