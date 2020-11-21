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Число случаев коронавируса во Франции увеличилось на 17,8 тысячи за сутки
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Число случаев коронавируса во Франции увеличилось на 17,8 тысячи за сутки

Юлия Курганова

В мире

Более 17,8 тысячи случаев заражения COVID-19 зафиксированы во Франции за последние сутки. Об этом сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

Общее число инфицированных с момента начала эпидемии во Франции выросло до 2 127 051 человека, умерли 48 518 пациентов. За последние сутки от коронавируса скончались 276 человек.

За неделю в больницы доставили 14 254 пациента с СOVD-19, из них 2168 попали в реанимацию, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры продолжают вводить в Европе на фоне COVID-19. В частности, рост заболеваний ежедневно выявляют в Италии. Так, за сутки выявили 32 тысячи новых случаев COVID-19. Также известно о смерти более 700 человек с подтвержденным результатом анализа на вирус.

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