СМИ сообщили о применении спецсредств силовиками против протестующих в Минске

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Белорусские милиционеры применили спецсредства против протестующих в минском микрорайоне Каменная Горка. Об этом сообщает портал Tut.by в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что серия взрывов раздалась возле людей, собравшихся у входа в метро, также были видны яркие вспышки и обильный дым.

Сторонники белорусской оппозиции проводят 22 ноября несогласованные акции протеста в Минске и ряде других городов республики. В столице Белоруссии силовики усиливают меры безопасности. В частности, некоторые станции метро закрываются и перекрываются улицы. По словам очевидцев, в городе не работает мобильный интернет.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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