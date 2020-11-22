Джо Байден объявит о назначениях первых членов своего кабинета 24 ноября

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Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден, избранный главой государства, объявит о назначении первых членов своего кабинета во вторник, 24 ноября. Об этом сообщил Рон Клайн, которого Байден планирует назначить руководителем аппарата Белого дома.

— Вы узнаете о первых назначениях в кабинет избранного президента во вторник (24 ноября), — пояснил Клайн в эфире телеканала ABC News.

Ранее Байден заявил, что назначит главу своей предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон заместителем руководителя аппарата Белого дома. В свою очередь старшим советником Байдена должен стать Майк Донилон, который был его главным стратегом во время предвыборной кампании.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Позже Трамп заявил, что в его поражении на выборах виноваты крупные фармацевтические компании и СМИ.

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