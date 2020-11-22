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Еще 71 человек с коронавирусом умер в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 71 человек с коронавирусом умер в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее стало известно, что за последние сутки в Москве выявили 6575 новых случаев заражения COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии выросло до 553,7 тысячи. Из них активными считаются почти 140 тысяч.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является управляемой. Он отметил, что принимаемые меры дают эффект сглаживания ситуации.

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