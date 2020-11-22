Еще 71 человек с коронавирусом умер в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее стало известно, что за последние сутки в Москве выявили 6575 новых случаев заражения COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии выросло до 553,7 тысячи. Из них активными считаются почти 140 тысяч.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является управляемой. Он отметил, что принимаемые меры дают эффект сглаживания ситуации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Упустили возможность»: ВОЗ заявила об угрозе третьей волны коронавируса в Европе