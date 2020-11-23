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Зеленский вылечился от коронавируса
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Зеленский вылечился от коронавируса

Виктория Родимкина

Общество

Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил отрицательный тест на COVID-19 и готов вернуться к работе в обычном режиме. Политик в понедельник, 23 ноября, в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение.

Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился новым типом коронавирусной инфекции. 12 ноября стало известно о госпитализации украинского лидера.

По словам политика, на этой неделе у него бодрое настроение и нормальная температура.

— Сам я настроен позитивно, потому что тест отрицательный. Нахожусь на Банковой (улица, где расположен офис украинского президента — прим. «ВМ»), работаем, — заявил Зеленский.

Он добавил, что его ждет насыщенный день, он планирует окунуться в работу в обычном режиме.

Видео: Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

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