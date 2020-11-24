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Число случаев коронавируса в мире превысило 59 миллионов
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число случаев коронавируса в мире превысило 59 миллионов

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты американского Университета имени Джонса Хопкинса подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции ею заразились 59 070 488 человек.

При этом общее количество летальных исходов достигло 1 394 694, сообщает РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила вероятность существования нескольких нулевых пациентов с COVID-19.

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