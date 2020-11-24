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Президент Польши сдал плазму крови для помощи пациентам с коронавирусом
Фото: Официальный сайт президента Польши

Президент Польши сдал плазму крови для помощи пациентам с коронавирусом

Виктория Родимкина

В мире

Переболевший коронавирусом президент Польши Анджей Дуда сдал плазму крови для того, чтобы помочь пациентам с COVID-19. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио во вторник, 24 ноября.

Во многих странах, в том числе в Польше, активно применяют плазму переболевших инфекцией пациентов для лечения зараженных.

— Вчера (23 ноября — прим. «ВМ») господин президент сдал плазму после выздоровления (от COVID-19 — прим. «ВМ»), — уточнил Мариуш Блащак.

О заражении Анджея Дуды коронавирусом стало известно в конце октября. Его состояние не потребовало госпитализации. Он уже вернулся к работе в обычном режиме.

Ранее российский врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала три вещи, которые человек должен сделать после выздоровления от COVID-19.

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