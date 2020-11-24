«Шантаж и угрозы»: посольство оценило санкции США против российских компаний

Дипломат Анатолий Антонов обратил внимание на то, с какой неохотой аналогичную инициативу проявляют американские коллеги / Фото: Скриншот видео на YouTube-канале «RT на русском»

Очередные санкции США против российских компаний — это беспочвенное проявление шантажа и угроз, нацеленное на «подрыв» деятельности предпринимателей. Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отреагировал на решение американских властей наложить новые рестрикции.

Ранее Госдеп ввел ограничительные меры против АО «Элекон», а также компаний «Авиазапчасти» и Nilco Group. Как считают в Вашингтоне, эти организации якобы нарушают законодательство Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

В свою очередь Антонов заявил, что санкции предназначены дискриминировать российские компании.

— Не вызывает сомнений, что односторонние меры США направлены на «подрыв» экономического потенциала российских компаний. Подобные действия нелегитимны, поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества, — приводится комментарий дипломата в Facebook дипмиссии.

Посол призвал американских коллег перестать предъявлять обвинения без всяких на то оснований и посоветовал уладить все вопросы с помощью дипломатии, а не «угрозами и шантажом».

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