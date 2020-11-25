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Стали известны самые востребованные профессии за третий квартал 2020 года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Стали известны самые востребованные профессии за третий квартал 2020 года

Оксана Васильева

Общество

В Министерстве труда и социальной защиты РФ и Федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» (ФГБУ ВНИИ труда) рассказали, как меняется поведение работодателей в пандемию и на каких сотрудников будет наибольший спрос в будущем году, сообщает NEWS.ru.

По данным исследования наиболее часто встречающихся вакансий по итогам III квартала ФГБУ ВНИИ труда, самыми востребованными в России специалистами стали менеджеры по продажам и закупкам, продавцы, рабочие в строительстве, ЖКХ и промышленности. Кроме того, в список попали инженеры, административные работники, а также клинеры, уборщики и помощники по хозяйству.

— Спрос на рынке труда постепенно восстанавливается. По многим профессиональным группам он уже сопоставим с показателями февраля 2020 года, — сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Директор по развитию профессиональных квалификаций ФГБУ ВНИИ труда Ирина Волошина рассказала, что пандемия скорректировала подход компаний к работе. Так, выросла доля продаж через интернет, поэтому претерпел изменения и список профессий, которые будут в наибольшей степени востребованы в 2021 году.

— Независимо от конъюнктуры рынка труда, всегда востребованы массовые профессии — продавцы, водители, охранники, повара. В промышленной сфере, строительстве, ЖКХ сохранится устойчивый спрос на инженеров и высококвалифицированных рабочих — токарей, слесарей, сварщиков... Будет расти доля вакансий для IT-специалистов, в первую очередь для тех, кто разрабатывает новые технологии и обучает работе с ними, — добавила Ирина Волошина.

Ранее ФАН сообщало, что правительство Москвы запустило новый проект для помощи молодежи в трудоустройстве «ВРаботе». Отмечается, что благодаря платформе «ВРаботе» молодые люди смогут выбрать стажировку, удаленную, временную или постоянную работу. Также проект позволяет соискателям получить помощь экспертов в составлении резюме и подготовке к собеседованию.

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