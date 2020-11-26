Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Составлен топ-5 самых нежелательных артистов на новогодних шоу
Валерий Меладзе оказался лидером антирейтинга / Фото: youtube.com / Юрий Костин

Составлен топ-5 самых нежелательных артистов на новогодних шоу

Юлия Курганова

Звезды

СМИ составили список нежелательных российских звезд для выступления на новогодних «огоньках». Певец Валерий Меладзе оказался на первом месте антирейтинга.

Журналисты считают, что отношение зрителей к нему испортилось после скандала вокруг съемок новогодних программ. Музыкант призвал коллег отказаться от участия в праздничных концертах из-за пандемии COVID-19. Данные слова вызвали бурную негативную реакцию в обществе, Меладзе обвинили в попытке пиара.

Вторая строчка досталась Ольге Бузовой, чье имя часто появляется в прессе по поводу того или иного скандала. Один из них был связан с заявлением Аллы Пугачевой, которая якобы запретила певице участвовать в «огоньках».

Третье место в рейтинге занял рэпер Моргенштерн, так как многие считают, что экстравагантному исполнителю не место в таких программах. Четвертую строчку разделили Филипп Киркоров и Николай Басков, потому что отмечается усталость зрителей от одних и тех же лиц.

В конце списка оказалась сама Примадонна, против ее участия в новогодних передачах даже создавалась петиция в прошлом году, передает портал ФАН.

Ранее стали известны гонорары российских звезд за новогодние выступления.

Читайте также: Директор Моргенштерна допустил его участие в «Голубом огоньке»

опросрейтингартисты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте