Составлен топ-5 самых нежелательных артистов на новогодних шоу

Валерий Меладзе оказался лидером антирейтинга / Фото: youtube.com / Юрий Костин

СМИ составили список нежелательных российских звезд для выступления на новогодних «огоньках». Певец Валерий Меладзе оказался на первом месте антирейтинга.

Журналисты считают, что отношение зрителей к нему испортилось после скандала вокруг съемок новогодних программ. Музыкант призвал коллег отказаться от участия в праздничных концертах из-за пандемии COVID-19. Данные слова вызвали бурную негативную реакцию в обществе, Меладзе обвинили в попытке пиара.

Вторая строчка досталась Ольге Бузовой, чье имя часто появляется в прессе по поводу того или иного скандала. Один из них был связан с заявлением Аллы Пугачевой, которая якобы запретила певице участвовать в «огоньках».

Третье место в рейтинге занял рэпер Моргенштерн, так как многие считают, что экстравагантному исполнителю не место в таких программах. Четвертую строчку разделили Филипп Киркоров и Николай Басков, потому что отмечается усталость зрителей от одних и тех же лиц.

В конце списка оказалась сама Примадонна, против ее участия в новогодних передачах даже создавалась петиция в прошлом году, передает портал ФАН.

Ранее стали известны гонорары российских звезд за новогодние выступления.

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