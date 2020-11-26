Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Медисследования с искусственным интеллектом увеличат до 10 в Москве 
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Медисследования с искусственным интеллектом увеличат до 10 в Москве 

Вероника Кузьминова

Город

Число медицинских исследований, которые выполняются искусственным интеллектом, увеличится в Москве до 10. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эксперимент по использованию новых технологий, запущенный в 2019 году, показывает хорошие результаты. Поэтому его решили расширить.

— Уже в 2021 году количество видов исследований, которые охватит эксперимент, будет увеличено до десяти. Мы прорабатываем ряд новых направлений автоматизированной обработки исследований, среди которых магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга, рентген опорно-двигательного аппарата и органов брюшной полости и другие, — приводятся слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

Искусственный интеллект можно будет использовать в диагностике рака, хронических заболеваний и неотложных состояний, в пульмонологии, кардиологии и неврологии. Технологии уже научились распознавать рассеянный склероз и в будущем будут запрограммированы на диагностику острого мозгового кровоизлияния.

Читайте также: Москвичам рассказали о работе искусственного интеллекта в системе здравоохранения

диагностикаМедицина в Москвеискусственный интеллект
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте