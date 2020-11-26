Медисследования с искусственным интеллектом увеличат до 10 в Москве 

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Число медицинских исследований, которые выполняются искусственным интеллектом, увеличится в Москве до 10. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эксперимент по использованию новых технологий, запущенный в 2019 году, показывает хорошие результаты. Поэтому его решили расширить.

— Уже в 2021 году количество видов исследований, которые охватит эксперимент, будет увеличено до десяти. Мы прорабатываем ряд новых направлений автоматизированной обработки исследований, среди которых магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга, рентген опорно-двигательного аппарата и органов брюшной полости и другие, — приводятся слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

Искусственный интеллект можно будет использовать в диагностике рака, хронических заболеваний и неотложных состояний, в пульмонологии, кардиологии и неврологии. Технологии уже научились распознавать рассеянный склероз и в будущем будут запрограммированы на диагностику острого мозгового кровоизлияния.

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