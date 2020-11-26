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В Москве за сутки госпитализировали с коронавирусом 1759 человек
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

В Москве за сутки госпитализировали с коронавирусом 1759 человек

Вероника Кузьминова

Город

Столичные медики за сутки госпитализировали 1759 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

— В столице подтверждено 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1759 пациентов с COVID-19, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

В Москве за сутки госпитализировали с коронавирусом 1759 человекФото: Стопкоронавирус.рф

Среди новых заразившихся большую часть — 41 процент — составляют люди от 18 до 45 лет. Еще 31 процент — пациенты от 46 до 65 лет. Пожилые москвичи из группы риска составили почти 14 процентов в числе новых случаев, дети — 12 процентов.

Уточняется, что к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 437 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 напряженной. По его словам, за прошлую неделю число случаев COVID-пневмонии выросло на два процента. Количество госпитализаций увеличилось на три процента.

В четверг, 26 ноября, было принято решение продлить ряд ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мэр подписал указ, согласно которому они будут действовать до 15 января 2021 года.

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