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За сутки в Москве выявили 6075 новых случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в Москве выявили 6075 новых случаев коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

За последние 24 часа в столице зафиксировали 6075 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается в четверг, 26 ноября, на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся за все время пандемии выросло в Москве до 577 тысяч. Из них активными считаются 140 тысяч заболевших.

За сутки из столичных больниц выписались 6229 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19. Всего число победивших коронавирус москвичей составляет 428 418. Летальных случаев — более 8,6 тысячи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 напряженной. По его словам, за прошлую неделю число случаев COVID-пневмонии выросло на два процента. Количество госпитализаций увеличилось на три процента.

В четверг, 26 ноября, было принято решение продлить ряд ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мэр подписал указ, согласно которому они будут действовать до 15 января 2021 года.

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