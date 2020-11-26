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Столичные врачи вылечили от коронавируса более 428 тысяч пациентов
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 428 тысяч пациентов

Вероника Кузьминова

Город

За сутки из столичных больниц выписались 6229 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в четверг, 26 ноября.

Общее число людей, победивших инфекцию, выросло до 428 418, говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 напряженной. По его словам, за прошлую неделю число случаев COVID-пневмонии выросло на два процента. Количество госпитализаций увеличилось на три процента.

В четверг, 26 ноября, было принято решение продлить ряд ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мэр подписал указ, согласно которому они будут действовать до 15 января 2021 года.

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