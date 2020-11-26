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Путин открыл цех по производству вакцины от коронавируса в Братске
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин открыл цех по производству вакцины от коронавируса в Братске

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин открыл фармацевтический цех в Братске по видеосвязи. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Уточняется, что там будут производить вакцины от коронавируса.

— «Фармасинтез», которому принадлежит предприятие, сообщал, что начнет промышленный выпуск "Спутник V" с I квартала 2021 года, — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин поручил усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы.

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