Путин открыл цех по производству вакцины от коронавируса в Братске

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин открыл фармацевтический цех в Братске по видеосвязи. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Уточняется, что там будут производить вакцины от коронавируса.

— «Фармасинтез», которому принадлежит предприятие, сообщал, что начнет промышленный выпуск "Спутник V" с I квартала 2021 года, — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин поручил усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы.

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