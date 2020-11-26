Путин открыл цех по производству вакцины от коронавируса в Братске
Президент России Владимир Путин открыл фармацевтический цех в Братске по видеосвязи. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Уточняется, что там будут производить вакцины от коронавируса.
— «Фармасинтез», которому принадлежит предприятие, сообщал, что начнет промышленный выпуск "Спутник V" с I квартала 2021 года, — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин поручил усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы.
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