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Появилось видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Появилось видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Кирилл Николаев

Армия

Министерство обороны Российской Федерации в четверг, 26 ноября, опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». На кадрах виден старт ракеты с фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из Белого моря.

Как отметили в пресс-службе военного ведомства, ракета преодолела 450 километров и смогла поразить мишень в Баренцевом море. Максимальная скорость ракеты составила около 9,5 тысячи километров в час, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Казань» выполнила ракетную стрельбу в Белом море. Была успешно выполнена стрельба главным ракетным комплексом по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска.

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