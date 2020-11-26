Появилось видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Министерство обороны Российской Федерации в четверг, 26 ноября, опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». На кадрах виден старт ракеты с фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из Белого моря.

Как отметили в пресс-службе военного ведомства, ракета преодолела 450 километров и смогла поразить мишень в Баренцевом море. Максимальная скорость ракеты составила около 9,5 тысячи километров в час, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Казань» выполнила ракетную стрельбу в Белом море. Была успешно выполнена стрельба главным ракетным комплексом по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска.

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