В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса

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Член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык официального статуса. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает агентство 24.kg.

По его словам, данное предложение может звучать радикально. Торалиев считает, что в стране нужно оставить только один официальный язык — киргизский.

— Остальные языки мы будем развивать другими законами, — заявил он.

Торалиев добавил, что молодежь перестала разговаривать на киргизском языке, так как нет потребности в нем.

— Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском, — подчеркнул Торалиев.

Напомним, официальный статус русского языка закреплен в Конституции Киргизии наряду со статусом государственного — киргизского.

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