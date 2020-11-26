В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса
Член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык официального статуса. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает агентство 24.kg.
По его словам, данное предложение может звучать радикально. Торалиев считает, что в стране нужно оставить только один официальный язык — киргизский.
— Остальные языки мы будем развивать другими законами, — заявил он.
Торалиев добавил, что молодежь перестала разговаривать на киргизском языке, так как нет потребности в нем.
— Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском, — подчеркнул Торалиев.
Напомним, официальный статус русского языка закреплен в Конституции Киргизии наряду со статусом государственного — киргизского.
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