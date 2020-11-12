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Путин в разговоре с Жапаровым выразил надежду на стабилизацию ситуации в Киргизии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин в разговоре с Жапаровым выразил надежду на стабилизацию ситуации в Киргизии

Евгения Звощик

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента — премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, 12 ноября.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе киргизской стороны. Известно, что стороны обсудили состояние и перспективы российско-киргизских отношений. Кроме того, Жапаров проинформировал Путина о развитии ситуации в Киргизии с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов.

Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в республике и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем, сообщается на сайте Кремля.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутунн Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку, поскольку не желает оставаться в истории «президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан». Полномочия главы государства перешли премьер-министру Жапарову, поскольку спикер парламента от них также отказался.

Читайте также: ЦИК Киргизии назначил дату повторных парламентских выборов

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