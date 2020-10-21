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ЦИК Киргизии назначил дату повторных парламентских выборов
Фото: twitter.com/kenesh_kg

ЦИК Киргизии назначил дату повторных парламентских выборов

Ростислав Зубков

В мире

Повторные выборы в киргизский парламент пройдут 20 декабря. Об этом Центральная избирательная комиссия Киргизии сообщила в среду, 21 октября.

Как рассказал представитель ведомства, соответствующее решение было принято членами ЦИК.

— Центризбирком единогласно утвердил 20 декабря датой новых выборов, — приводит РИА Новости слова сотрудника комиссии.

Он добавил, что подготовка к проведению выборов начнется уже в течение дня.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку, поскольку не желает оставаться в истории «президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан». Полномочия главы государства перешли премьер-министру Жапарову, поскольку спикер парламента от них также отказался.

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