Рекордные 27 543 случая коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в России выявили 27 543 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев стали Москва (7918), Санкт-Петербург (3687) и Подмосковье (1058).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за последние 24 часа от инфекции скончались 496 человек. Еще 26 682 пациента вылечились и были выписаны из больниц.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал главную особенность пациентов с COVID-19.

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