Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рекордные 27 543 случая коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Рекордные 27 543 случая коронавируса выявили в России за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в России выявили 27 543 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев стали Москва (7918), Санкт-Петербург (3687) и Подмосковье (1058).

Рекордные 27 543 случая коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Также за последние 24 часа от инфекции скончались 496 человек. Еще 26 682 пациента вылечились и были выписаны из больниц.

Рекордные 27 543 случая коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал главную особенность пациентов с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 100 миллионов доз вакцины «Спутник V» произведут в Индии в 2021 году

Россиякоронавирусданные по коронавирусу
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Все мнения
О проекте