СМИ: В Минске начались первые задержания на акции протеста

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Силовики использовали слезоточивый газ при разгоне акции оппозиции в пригороде Минска. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Также отмечается, что они выстрелили в воздух во время акции. Как передает Интерфакс со ссылкой на очевидцев, во многих районах Минска прошли точечные задержания — в частности, в микрорайоне Лошица. Позже появились сообщения о разгоне колонн в Уручье, Домбровке и других районах белорусской столицы.

Ранее стало известно, что в центр Минска выдвинулись военные грузовики, спецтехника, автозаки, а также водомет из-за объявленной акции оппозиции, а также столичный метрополитен в Telegram-канале сообщил, что в центре города закрыли несколько станций.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября, в Минске были организованы очередные акции протесты, участники которых собираются в колонны в своих дворах и районах, а после двигаются к точкам сбора.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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