Вирусолог назвал процент переболевших коронавирусом россиян
В России с коронавирусной инфекцией уже столкнулись порядка 20–45 процентов населения. Об этом в воскресенье, 29 ноября, рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.
— Ведутся работы, которые позволяют предположить, что порядка 20–45 процентов в зависимости от региона уже имеют некие маркеры, которые утверждают, что люди встречались с вирусом, а может быть, переболели, — цитирует специалиста URA.RU.
По словам Чепурнова, в настоящее время также ведутся работы по определению титров антител.
Ранее вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом.
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