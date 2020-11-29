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Вирусолог назвал процент переболевших коронавирусом россиян
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вирусолог назвал процент переболевших коронавирусом россиян

Кирилл Николаев

Здоровье

В России с коронавирусной инфекцией уже столкнулись порядка 20–45 процентов населения. Об этом в воскресенье, 29 ноября, рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

— Ведутся работы, которые позволяют предположить, что порядка 20–45 процентов в зависимости от региона уже имеют некие маркеры, которые утверждают, что люди встречались с вирусом, а может быть, переболели, — цитирует специалиста URA.RU.

По словам Чепурнова, в настоящее время также ведутся работы по определению титров антител.

Ранее вирусолог назвал особенности повторного заражения коронавирусом.

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