«Избивал до полусмерти»: экс-жена рэпера Сереги рассказала о жизни с ним

Экс-жена рэпера Сереги Полина Ололо сообщила подробности расставания / Фото: instagram.com/polina_lola

Бывшая жена рэпера Сереги, танцовщица Полина Ололо рассказала об отношениях с артистом. Она призналась, что он часто бил ее, иногда очень жестоко. Но она очень любила его и всегда прощала, девушка ни разу не обратилась в полицию за помощью.

— Однажды я пришла к Сергею домой, но он был в неадекватном состоянии — повалил меня на пол и начать хлестать по лицу. Он несколько часов бил меня, моя одежда была вся в крови, у меня глаза после этого несколько дней подряд не открывались. Он избивал меня до полусмерти, — поделилась экс-супруга рэпера в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Также она сообщила, что больше года назад Серега забрал у нее двух сыновей, 11-летнего Марка и 10-летнего Платона и не дает видеться с ними. В феврале Ололо удалось встретиться с одним сыном, мальчик был напуган и просил не искать с ним встреч, так как отец будет его ругать.

Танцовщица отметила, что бывший муж заблокировал ее номер телефона и не выходит на связь. Она надеется, что вскоре ее мальчики сами захотят с ней общаться и найдут способ.

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