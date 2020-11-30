Еще девять прудов приведут в порядок в Москве в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще девять городских прудов приведут в порядок в 2021 году. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Петр Бирюков.

По его словам, за минувшие несколько лет облагородили территорию порядка 300 водоемов, при этом более 50 потребовался капитальный ремонт.

— Шикарные пруды получились после ремонта и очистки дна в Черкизове, Бутове. В 2021 году приведем в порядок еще девять прудов, — отметил заммэра.

Как подчеркнул Бирюков в интервью «РГ», работы планируют проводить также в небольших скверах и бульварах в Беговом районе на севере Москвы.

Ранее заммэра сообщил, что к наступлению холодов в городе откроются более тысячи катков с естественным льдом и 380 лыжных трасс. Ледовые площадки вместят в себе раздевалки, пункты проката и медицинские пункты.

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