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Около тысячи новогодних елок установят на столичных улицах
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Около тысячи новогодних елок установят на столичных улицах

Юлия Захарова

Город

Около тысячи новогодних елок установят на столичных улицах. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Петр Бирюков.

— Благодаря осенне-зимней подсветке и новогодним украшениям на улицах будет светло и комфортно. Сейчас готовимся установить на улицах и площадях примерно 1000 новогодних елок, объемные декоративные конструкции, — отметил он.

По словам заммэра, к 14 декабря в городе завершат монтаж праздничных декораций и украшений, сообщает «РГ».

Ранее стало известно, что около пяти тысяч деревьев заготовили в Подмосковье к новогодним праздникам. Покупателям будут предлагать небольшие ели в горшках, которые можно высадить на даче или в парке после Нового года.

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Петр Бирюковновогодняя елкаНовый год
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