Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Разгрузка вагонов столичного метро в час пик достигла 2,4 процента
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Разгрузка вагонов столичного метро в час пик достигла 2,4 процента

Юлия Захарова

Город

Около 3,2 тысячи пассажиров столицы начали передвигаться на транспорте вне часов пик. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Сегодня проект «Время ранних» показал максимальные результаты с начала работы! Разгрузка вагонов в час пик — 2,4 процента. Это значит, что 3,2 тысячи пассажиров изменили график поездок на внепиковое время, — отметили в публикации.

Так, в первый день, когда был запущен пилотный проект (2 ноября), показатели составляли 1,1 процента или 1,4 тысячи человек.

Больше всего оказались разгружены станции метро «Рязанский проспект» (6 процентов), «Котельники» (5 процентов) и «Сходненская» (5 процентов).

Читайте также: Около восьми километров линий метро построят в Москве до конца года

час пикразгрузка движенияМосковский метрополитен
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте