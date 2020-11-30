Разгрузка вагонов столичного метро в час пик достигла 2,4 процента

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 3,2 тысячи пассажиров столицы начали передвигаться на транспорте вне часов пик. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Сегодня проект «Время ранних» показал максимальные результаты с начала работы! Разгрузка вагонов в час пик — 2,4 процента. Это значит, что 3,2 тысячи пассажиров изменили график поездок на внепиковое время, — отметили в публикации.

Так, в первый день, когда был запущен пилотный проект (2 ноября), показатели составляли 1,1 процента или 1,4 тысячи человек.

Больше всего оказались разгружены станции метро «Рязанский проспект» (6 процентов), «Котельники» (5 процентов) и «Сходненская» (5 процентов).

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