Все регионы России получили доступ к единому номеру по COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Технический доступ к единому номеру по коронавирусу распространили по всем регионам России, а в некоторых субъектах он уже заработал в тестовом режиме. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в понедельник, 30 ноября.

Ранее он анонсировал введение в стране единого телефонного номера по ковиду — 122. По нему гражданам будет проще дозваниваться до больниц, чтобы получить помощь при столкновении с инфекцией.

— На сегодня статус следующий: технический доступ к номеру имеют все регионы. В настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122, — приводит РИА Новости слова замглавы правительства.

Он уточнил, что в тестовом режиме номер запустили в 28 регионах, включая Карелию, Вологодскую, Тульскую, Томскую области, Краснодарский край и ряд других субъектов.

Как отметил Чернышенко, на данный момент важнее всего разобраться с включенностью губернаторов в этот вопрос, чтобы обеспечить эффективную работу кол-центров.

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