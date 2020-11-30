Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Все регионы России получили доступ к единому номеру по COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Все регионы России получили доступ к единому номеру по COVID-19

Ростислав Зубков

Общество

Технический доступ к единому номеру по коронавирусу распространили по всем регионам России, а в некоторых субъектах он уже заработал в тестовом режиме. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в понедельник, 30 ноября.

Ранее он анонсировал введение в стране единого телефонного номера по ковиду — 122. По нему гражданам будет проще дозваниваться до больниц, чтобы получить помощь при столкновении с инфекцией.

— На сегодня статус следующий: технический доступ к номеру имеют все регионы. В настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122, — приводит РИА Новости слова замглавы правительства.

Он уточнил, что в тестовом режиме номер запустили в 28 регионах, включая Карелию, Вологодскую, Тульскую, Томскую области, Краснодарский край и ряд других субъектов.

Как отметил Чернышенко, на данный момент важнее всего разобраться с включенностью губернаторов в этот вопрос, чтобы обеспечить эффективную работу кол-центров.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Смертельная доза»: врач рассказал о страшных последствиях самолечения при коронавирусе

российские регионыкоронавирусномер телефона
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте