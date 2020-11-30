МИД России потребовал от НАТО прекратить практику ядерных обменов

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО должно прекратить практику так называемых ядерных обменов (nuclear sharing).

Практика ядерных обменов позволяет Североатлантическому альянсу размещать ядерное оружие на территории государств, входящих в НАТО, но не обладающих собственным ядерным арсеналом.

Как указал Рябков, подобная практика противоречит Договору о нераспространении ядерных вооружений, нарушая первую и вторую его статьи. Кроме того, ядерные обмены ведут к дестабилизации.

— Многое может быть достигнуто для снижения рисков в ядерной сфере, если НАТО прекратит свою практику так называемого ядерного обмена, — отметил российский дипломат.

Рябков также заявил, что Соединенные Штаты в своем мышлении в ядерной сфере вернулись «к шаблонам полувековой давности, когда применение ядерного оружия было практической и приемлемой политической опцией».

Представитель российского МИД рассказал, что будущее «уравнение» по стратегической стабильности между РФ и США и, возможно, их союзниками, должно включать ядерные и неядерные вооружения. Подобная архитектура поможет сделать мир более безопасным.

С этой целью Москва предложила «определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны, принимая во внимание количественные и качественные аспекты баланса сил между РФ и ее союзниками с одной стороны и США и их союзниками с другой», цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее военные эксперты оценили вероятность начала третьей мировой войны.

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