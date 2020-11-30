Кабмин выделил еще 10 миллиардов рублей на выплаты работающим с COVID-19 врачам

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 10 миллиардов рублей на специальные выплаты медицинским работникам, который работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Деньги выделены с целью поддержки «врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки», по распоряжению президента России Владимира Путина.

Средства будут выделены за счет Резервного фонда РФ.

При этом Михаил Мишустин обязал глав регионов контролировать, чтобы медицинские работники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте российского правительства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, рассказала о выплатах студентам за помощь в борьбе с коронавирусом.

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