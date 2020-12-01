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Власти Москвы выделили более 120 миллионов рублей на перевозки врачей 
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Власти Москвы выделили более 120 миллионов рублей на перевозки врачей 

Вероника Кузьминова

Город

Медицинские работники Москвы продолжат бесплатно пользоваться услугами такси, выезжая к пациентам. На эти цели были выделены из резервного фонда столицы 128,4 миллиона рублей.

Каждый день машины, на которых передвигаются медики, совершают до 50 рейсов. С подъемом осенней заболеваемости число автомобилей увеличили до 300. Летом, когда число пациентов было меньше, медработники использовали 100 машин, передает «Российская газета».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, рассказала о выплатах студентам за помощь в борьбе с коронавирусом.

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