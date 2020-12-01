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«Нестабильная страна»: эксперт объяснил подрыв автомобиля российского посольства в Кабуле
Фото: pixabay.com/jorono

«Нестабильная страна»: эксперт объяснил подрыв автомобиля российского посольства в Кабуле

Юлия Захарова

Камран Гасанов

В мире

Эксперт «Валдая» и РСМД (Российского совета по международным делам — прим. «ВМ») Георгий Асатрян объяснил подрыв автомобиля в Кабуле. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» во вторник, 1 декабря.

— Афганистан — страна нестабильная. Там все еще идет гражданская война талибов с официальным правительством. Больше МИД сказать не могу. Нужно дождаться официального расследования, — отметил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что автомобиль российского посольства подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве. Москва потребовала организовать тщательное расследование и установить подробности и обстоятельства происшествия.

Как добавил позднее пресс-атташе дипмиссии РФ Никита Ищенко, госпитализация сотрудникам не потребовалась. Автомобиль получил незначительные повреждения.

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