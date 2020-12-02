В Приднестровье ответили на призыв Санду вывести российских миротворцев

Фото: facebook.com/maia.sandu

Формат миротворческой операции не должен меняться, а сам этот вопрос имеет политизированный характер. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести с территории Приднестровья оперативную группу российских войск, которая охраняет склады с оружием. Также она потребовала устранить сам арсенал и предложила оставить в регионе гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ вместо миротворцев.

В свою очередь Красносельский выразил мнение, что подобная риторика политизирована и преследует смещение акцентов с реальной повестки диалога Кишинева и Тирасполя.

— На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции, — подчеркнул Красносельский в разговоре с «Парламентской газетой».

Он признался, что Приднестровье уже успело привыкнуть к резонансным заявлениям молдавских политиков, однако они не особо задумываются над своими словами.

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