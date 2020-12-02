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МГТУ имени Баумана оштрафовали за нарушение мер по коронавирусу
Фото: www.facebook.com / bmstu1830 / Официальная страница МГТУ им Н. Э. Баумана

МГТУ имени Баумана оштрафовали за нарушение мер по коронавирусу

Юлия Захарова

Общество

Суд оштрафовал МГТУ имени Н. Э. Баумана за нарушение мер по коронавирусу. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по Москве.

Как уточняется, размер штрафа составил 500 тысяч рублей.

— Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании признал МГТУ имени Н. Э. Баумана виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500 тысяч рублей, — пояснили в надзорном ведомстве.

Также был оштрафован проректор вуза, ему предстоит заплатить 300 тысяч рублей.

Роспотребнадзор подчеркнул, что санитарные меры были нарушены университетом в период действия режима повышенной готовности. Это привело к распространению коронавирусной инфекции по разным учебным корпусам, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Напомним, в конце октября МГТУ имени Баумана получил от Роспотребнадзора предписание продлить дистанционное обучение из-за неустраненных нарушений мер COVID-профилактики, а также роста заболевших. До этого три корпуса университета были закрыты на дезинфекцию.

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