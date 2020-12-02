МГТУ имени Баумана оштрафовали за нарушение мер по коронавирусу

Фото: www.facebook.com / bmstu1830 / Официальная страница МГТУ им Н. Э. Баумана

Суд оштрафовал МГТУ имени Н. Э. Баумана за нарушение мер по коронавирусу. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по Москве.

Как уточняется, размер штрафа составил 500 тысяч рублей.

— Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании признал МГТУ имени Н. Э. Баумана виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500 тысяч рублей, — пояснили в надзорном ведомстве.

Также был оштрафован проректор вуза, ему предстоит заплатить 300 тысяч рублей.

Роспотребнадзор подчеркнул, что санитарные меры были нарушены университетом в период действия режима повышенной готовности. Это привело к распространению коронавирусной инфекции по разным учебным корпусам, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Напомним, в конце октября МГТУ имени Баумана получил от Роспотребнадзора предписание продлить дистанционное обучение из-за неустраненных нарушений мер COVID-профилактики, а также роста заболевших. До этого три корпуса университета были закрыты на дезинфекцию.

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