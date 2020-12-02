Петр Бирюков: инженерные компании приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте

Фото: twitter.com/emercom_press

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 33А Карта всех событий

Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Специалисты «Москоллектора», компаний «Россети» и ОЭК приступили к восстановительным работам и ликвидации последствий происшествия, — сказал Петр Бирюков.

Заместитель мэра поблагодарил пожарных и спасателей, которые принимали участие в тушении возгорания в коллекторе, отметив их слаженную и высокопрофессиональную работу.

Ранее стало известно, что пожарные локализовали возгорание в коллекторе на севере Москвы. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в силовом кабеле. Информации о пострадавших нет.

Напомним, возгорание произошло по адресу Ленинградский проспект, 33а. На место прибыли московские аварийные службы, а также заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия. Также было восстановлено электроснабжение 460 человек, отключенных из-за задымления.

Читайте также: Пожар в коллекторе на севере столицы ликвидировали