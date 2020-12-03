Муцениеце опубликовала откровенное видео в черном лифе со стразами

Агата Муцениеце разместила смелые кадры / Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце отправилась на съемки, где ей сделали прическу с челкой-шторкой. Сначала она примеряла яркие наряды, а потом предстала в откровенном луке.

Знаменитость покрасовалась на камеру в черном лифе со стразами, а также в черной юбке с широким поясом. Видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram в разделе Stories.

Фото: instagram.com/agataagata/

Поклонники удивились таким откровенным кадрам. Многие отметили красоту и сексуальность актрисы.

«Боже, вы прекрасны»; «Такую грудь прятать нельзя»; «Вы эталон женской привлекательности», — оставили комментарии пользователи.

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным летом 2020 года после восьми лет брака. У пары есть сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее Муцениеце опубликовала видео в мокром купальнике. Актриса похвасталась стройной фигурой, напомнив, что не пропускает утренние пробежки. Она разместила видео в своем микроблоге

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