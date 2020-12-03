Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Муцениеце опубликовала откровенное видео в черном лифе со стразами
Агата Муцениеце разместила смелые кадры / Фото: instagram.com/agataagata

Муцениеце опубликовала откровенное видео в черном лифе со стразами

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Агата Муцениеце отправилась на съемки, где ей сделали прическу с челкой-шторкой. Сначала она примеряла яркие наряды, а потом предстала в откровенном луке.

Знаменитость покрасовалась на камеру в черном лифе со стразами, а также в черной юбке с широким поясом. Видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram в разделе Stories.

Муцениеце опубликовала откровенное видео в черном лифе со стразамиФото: instagram.com/agataagata/

Поклонники удивились таким откровенным кадрам. Многие отметили красоту и сексуальность актрисы.

«Боже, вы прекрасны»; «Такую грудь прятать нельзя»; «Вы эталон женской привлекательности», — оставили комментарии пользователи.

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным летом 2020 года после восьми лет брака. У пары есть сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее Муцениеце опубликовала видео в мокром купальнике. Актриса похвасталась стройной фигурой, напомнив, что не пропускает утренние пробежки. Она разместила видео в своем микроблоге

Читайте также: Агату Муцениеце заподозрили в новой беременности

социальные сетипоклонникиАгата Муцениеце
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Все мнения
О проекте