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«Космическая женщина»: Муцениеце опубликовала видео в мокром купальнике
Агата Муцениеце показала соблазнительное видео / Фото: instagram.com/agataagata

«Космическая женщина»: Муцениеце опубликовала видео в мокром купальнике

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Агата Муцениеце похвасталась стройной фигурой, напомнив, что она не пропускает утренние пробежки. Она разместила видео в своем микроблоге, на котором предстала в бассейне в мокром купальнике.

— Пока моя кошка ловит муху, решила выложить это видео, не зря же бегаю, да и бассейн такой красивый, — подписала ролик Муцениеце в Instagram.

Многочисленные поклонники актрисы восхитились ее формой и засыпали знаменитость комплиментами.

«Космическая женщина»; «Сногшибательная!»; «Само очарование, суперская»; «Агата, вы бомба!» — написали пользователи.

Ранее Муцениеце раскритиковали за неудачный образ. Фанаты артистки назвали ее наряд странным и посоветовали сменить стилиста.

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