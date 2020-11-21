«Космическая женщина»: Муцениеце опубликовала видео в мокром купальнике
Актриса Агата Муцениеце похвасталась стройной фигурой, напомнив, что она не пропускает утренние пробежки. Она разместила видео в своем микроблоге, на котором предстала в бассейне в мокром купальнике.
— Пока моя кошка ловит муху, решила выложить это видео, не зря же бегаю, да и бассейн такой красивый, — подписала ролик Муцениеце в Instagram.
Многочисленные поклонники актрисы восхитились ее формой и засыпали знаменитость комплиментами.
«Космическая женщина»; «Сногшибательная!»; «Само очарование, суперская»; «Агата, вы бомба!» — написали пользователи.
Ранее Муцениеце раскритиковали за неудачный образ. Фанаты артистки назвали ее наряд странным и посоветовали сменить стилиста.
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