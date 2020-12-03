Валерия посетовала, что ей приходится позировать мужу

Фото: instagram.com/valeriya

Народная артистка России Валерия разместила в соцсетях пост, в котором пожаловалась, что после того как ее муж Иосиф Пригожин увлекся фотографией, ей приходится выступать в роли модели.

— Вот так ленивое согласие мужа сделать фото для «Инстаграма» переросло в его увлечение процессом фотографирования. Теперь мне приходится позировать, даже когда не хочется, — написала певица.

Однако заметила, что не может отказать начинающему фотографу.

Нужно отметить, что певица выглядит немного вызывающе, что не преминули отметить ее подписчики.

«Прям как девушка из «Бриллиантовой руки» (только не обижайтесь), цигель цигель, ай-лю-лю....»; «Немного вульгарно»; «Да, как-то нехорошо выглядит. Но она бывает красивой, но не здесь», — написали подписчики в комментариях.

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