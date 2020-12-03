Заболевшего коронавирусом Ширвиндта выпишут из больницы в выходные

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его жена, у которых ранее был обнаружен коронавирус, идут на поправку, в выходные их выпишут из больницы. Об этом сообщил сын артиста Михаил в четверг, 3 декабря.

Ранее сообщалось, что актера госпитализировали вместе с женой Натальей Белоусовой в столичную 52-ю больницу. У них выявили COVID-19. У артиста зафиксировали легкую форму заболевания, у его супруги — бессимптомную.

— Мама и папа идут на поправку и в выходные уже отправятся домой, — написал Михаил Ширвиндт на своей странице в Instagram.

СПРАВКА «ВМ»

Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист Александр Ширвиндт состоит в труппе Театра сатиры с 1970 года. В 2000-м он принял на себя художественное руководство театром. Имеет звание народного артиста РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», удостоен многих других наград.

19 июля 2020 года Ширвиндту исполнилось 86 лет. В силу своего возраста он в группе риска по коронавирусу.

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