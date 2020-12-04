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Врач назвал почти незаметные симптомы коронавируса
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Врач назвал почти незаметные симптомы коронавируса

Юлия Курганова

Здоровье

При заражении COVID-19 могут появляться почти незаметные симптомы — сухость в носу, боли в горле, воспаление лимфоузлов, першение и покашливание. Такие проявления начальной стадии коронавируса назвал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

— Это самые незаметные симптомы на начальной стадии заболевания. Они проявляются, потому что вначале вирус оседает на слизистой рта и носа, — рассказал он.

Врач отметил, что при массовых госпитализациях пациентов с пневмонией эти симптомы были неочевидными. А сейчас, когда расширили ПЦР-диагностику и стали делать больше тестов, то начали обращать внимание, что некоторые люди казались бессимптомными носителями, а на самом деле симптомы у них все-таки были, передает издание Lenta.ru.

Ранее врач рассказал об аномальном течении COVID-19. Оно наблюдается у некоторых пациентов с коронавирусом, при котором у человека после небольшого повышения может резко снизиться температура.

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