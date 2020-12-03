Врач рассказал об аномальном течении COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Аномальное течение болезни у пациентов с коронавирусом, при котором у человека после небольшого повышения резко снижается температура, объяснил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

— У некоторых 1,5–2 недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже, — рассказал он.

Врач отметил, что низкая температура наблюдается у пациентов с легким течением болезни. Причиной может быть сбой в регуляции обмена веществ в организме, пояснил он изданию Lenta.ru.

Ранее врач рассказала, какие показатели указывают на серьезность течения COVID-19. При среднетяжелом и тяжелом течении коронавируса происходит повреждение эндотелия — эпителия сосудов легких и других органов организма. Это приводит к нарушению газообмена в легких, циркуляции и свертываемости крови, а в результате развиваются тромбозы, кровоизлияния и инфаркты в мельчайших сосудах легких и других органов.

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