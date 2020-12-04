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Врач рассказал, что поможет восстановиться после COVID-19
Фото: pixabay.com/ru

Врач рассказал, что поможет восстановиться после COVID-19

Елена Плешивцева

Здоровье

Профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что поможет восстановиться после COVID-19, в беседе с Nation News.

— В восстановлении после COVID-19 очень важны дыхательные упражнения. Они, в принципе, полезны при любых бронхолегочных заболеваниях. Дыханием можно восстановить нормальную функцию легких, — считает Продеус.

По мнению эксперта, в результате таких упражнений происходит снабжение кислородом мозга и всех остальных органов. Также врач рекомендует давать организму кардионагрузку и обязательно соблюдать режим сна. Для восстановления после заболевания коронавирусом необходимо спать не менее 7,5 часа.

В Подмосковье провели более 4 миллионов ПЦР-исследований на коронавирус, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Мы продолжаем наращивать мощность проводимых ПЦР-исследований в регионе. Задействованы и государственные, и частные лаборатории. Благодаря этому в сутки в Подмосковье проводится порядка 40 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус, — уточнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Тестирование проводится для жителей региона бесплатно при наличии симптомов ОРВИ. Информация о результатах приходит SMS-оповещением на телефон.

Ранее издание «Взгляд» рассказало, что в связи пандемией коронавируса Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендует провести зимние каникулы дома.

— Безопасным местом от коронавируса можно Австралию назвать или какие-то другие экзотические места, но они нас к себе не пустят. А если рассуждать серьезно, то безопасных мест для туризма просто сейчас нет на планете, — уверен вице-президент АТОР Владимир Канторович.

Эксперт считает, что лучше всего встретить Новый года дома с семьей.

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