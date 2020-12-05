Петр Бирюков поздравил добровольных пожарных и спасателей с Днем добровольца

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков в субботу, 5 декабря, поздравил добровольных пожарных и спасателей с Днем добровольца. Его приветственное слово было зачитано в Главном управлении МЧС России по Москве, где прошел круглый стол с участием руководства столичного главка МЧС и добровольных пожарных.

Бирюков отметил, что Москва никогда не оставалась в стороне от добровольческого движения. В настоящее время на территории города зарегистрировано свыше 700 общественных объединений пожарной охраны. В них состоят более 10 000 человек. За последние пять лет столичные добровольные пожарные команды совершили 11 665 выездов на различные происшествия, а также 1131 раз участвовали в тушении пожаров.

В рамках круглого стола начальник Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов поблагодарил добровольцев за их труд и плодотворный вклад в обеспечение безопасности населения. Он вручил особо отличившимся добровольцам медали МЧС и благодарности.

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